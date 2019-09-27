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Орел27.09.2019 Пятница 18:31
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Кадастровая палата проконсультирует орловчан по спорным вопросам

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27.09.2019

Кадастровая палата Орловской области готова оказать орловчанам консультативную помощь по вопросам, связанным с оформлением сделок с недвижимым имуществом.

Специалисты палаты могут составить договоры дарения, мены, купли-продажи, аренды и другие, а также провести проверку таких документов.

Обратиться в палату можно лично (по адресу Орёл, улица Розы Люксембург, 49), по телефону 8 (4862) 59-86-63 или через сайт www.kadastr.ru.

Теги:Орловская областьКадастровая палата

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