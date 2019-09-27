Кадастровая палата проконсультирует орловчан по спорным вопросам
27.09.2019
Кадастровая палата Орловской области готова оказать орловчанам консультативную помощь по вопросам, связанным с оформлением сделок с недвижимым имуществом.
Специалисты палаты могут составить договоры дарения, мены, купли-продажи, аренды и другие, а также провести проверку таких документов.
Обратиться в палату можно лично (по адресу Орёл, улица Розы Люксембург, 49), по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/57481
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