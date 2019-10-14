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Орел14.10.2019 Понедельник 16:53
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Кадастровая палата призывает орловчан к осторожности

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14.10.2019

Специалисты ведомства напоминают, что при покупке квартиры (особенно на рынке вторичного жилья), земельного участка или гаража следует обращать внимание на информацию из Единого Государственного Реестра Недвижимости, предоставляемую Кадастровой палатой.

Получить выписку из ЕГРН можно в офисе МФЦ, через портал Росреестра, а также с помощью нового сервиса spv.kadastr.ru, который пока что работает в пилотном режиме. Срок предоставления справки составляет 5 рабочих дней, 3 дня и несколько минут соответственно.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57767

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