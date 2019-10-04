Кадастровая палата по Орловской области проведёт телефонную «горячую линию»

Она пройдёт 7 и 8 октября с 10 до 17 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). Темой станут вопросы, связанные с оборотом недвижимости и земельно-имущественными отношениями.

Звонки будут приниматься по телефонам (4862) 59-86-63 ( по вопросам комплектности документов для оформления недвижимости), (4862) 59-86-63 (по вопросам в отношении земельных участков) и (4862) 59-86-63 (по вопросам в отношении объектов капитального строительства).