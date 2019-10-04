Кадастровая палата по Орловской области проведёт телефонную «горячую линию»
04.10.2019
Она пройдёт 7 и 8 октября с 10 до 17 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). Темой станут вопросы, связанные с оборотом недвижимости и земельно-имущественными отношениями.
Звонки будут приниматься по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/57620
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