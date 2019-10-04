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Орел04.10.2019 Пятница 18:19
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Кадастровая палата Орловской области проведёт день открытых дверей

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04.10.2019

Мероприятие состоится 10 октября с 09:00 до 17:00 по адресу Орёл, улица Розы Люксембург, 49, кабинет 110.

Все желающие смогут задать сотрудникам палаты вопросы, связанные с получением государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права, в том числе и в электронном виде.

Также в рамках мероприятия будут предоставляться консультации по вопросам в сферах оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57619

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