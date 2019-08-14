К весне в Орле пни заменят на деревья

В областном центре будут выкорчёвывать старые пни и сажать на их месте новые деревья. Работу планируют завершить весной следующего года, причём речь идёт о тысячах пней и деревьев. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Накануне он и глава администрации Орла Александр Муромский совершили рабочую поездку по городу, посвящённую теме озеленения.

Клычков пояснил, что для выполнения этих задач нужна специальная техника, которую ещё предстоит приобрести, причём на средства областного бюджета. Техника позволит выкорчёвывать пни без ущерба для тротуаров. В свою очередь, МУП «Зеленстрой» должен подготовить нужное количество саженцев.

Опыт планируется распространить из Орла и на другие города и райцентры Орловской области.