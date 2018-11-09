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Орел09.11.2018 Пятница 15:27
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К памятнику Тургенева возложили цветы

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09.11.2018

Церемония, посвящённая юбилею писателя, прошла на «Тургеневском бережке», где он проводил время в раннем детстве. Сейчас здесь стоит памятник классику.

В возложении цветов участвовал заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов, руководство Орла, зампред областного совета Михаил Вдовин, а также представитель общественной организации «Орловское землячество» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Юрий Коршунов.

Теги:ОрёлОрловская областьТургеневюбилей

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