К памятнику Тургенева возложили цветы

Церемония, посвящённая юбилею писателя, прошла на «Тургеневском бережке», где он проводил время в раннем детстве. Сейчас здесь стоит памятник классику.

В возложении цветов участвовал заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов, руководство Орла, зампред областного совета Михаил Вдовин, а также представитель общественной организации «Орловское землячество» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Юрий Коршунов.