К Орловщине присматривается запад
03.10.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями компании «ВАМЕД». Она была основана в Австрии, а теперь работает по всему миру.
Встреча состоялась в администрации области. От «ВАМЕД» на ней присутствовали управляющий директор компании Анжело Рицути и официальный представитель компании Хайнц Хёдл.
Стороны обсудили планы по взаимовыгодному сотрудничеству. Губернатор подчеркнул, что наш регион готов не только создать все необходимые условия для инвесторов, но и максимально защитить вложенные в Орловщину деньги.
Основной профиль работы «ВАМЕД» — здравоохранение. Компания занимается профилактикой заболеваний, экстренной помощью, реабилитацией больных и уходом за пациентами.
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