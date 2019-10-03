К Орловщине присматривается запад

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями компании «ВАМЕД». Она была основана в Австрии, а теперь работает по всему миру.

Встреча состоялась в администрации области. От «ВАМЕД» на ней присутствовали управляющий директор компании Анжело Рицути и официальный представитель компании Хайнц Хёдл.

Стороны обсудили планы по взаимовыгодному сотрудничеству. Губернатор подчеркнул, что наш регион готов не только создать все необходимые условия для инвесторов, но и максимально защитить вложенные в Орловщину деньги.

Основной профиль работы «ВАМЕД» — здравоохранение. Компания занимается профилактикой заболеваний, экстренной помощью, реабилитацией больных и уходом за пациентами.