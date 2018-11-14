К Новому году в Орле украсят полсотни ёлок
14.11.2018
22 новогодних ёлки появится в Железнодорожном районе, 6 в Северном, 16 в Советском, от 8 до 13 в Заводском.
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил проделать эту работу до середины декабря.
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