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Орел14.11.2018 Среда 18:27
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К Новому году в Орле украсят полсотни ёлок

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14.11.2018

22 новогодних ёлки появится в Железнодорожном районе, 6 в Северном, 16 в Советском, от 8 до 13 в Заводском.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил проделать эту работу до середины декабря.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьновый год

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