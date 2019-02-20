К концу февраля в Орле восстановят освещение на Бульваре Победы и в сквере Ермолова
20.02.2019
Об этом сообщили в мэрии областного центра.
Сейчас на Бульваре Победы уже заменили 10 ламп в фонарях уличного освещения. На очереди ещё 30. Также здесь заменён один плафон.
Также глава администрации Орла Александр Муромский поручил решить проблему с неработающими консолями на Тургеневском и Октябрьском мостах. Управление Коммунального Хозяйства направило подрядчику письмо с просьбой исправить ситуацию.
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