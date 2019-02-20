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Орел20.02.2019 Среда 14:28
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  3. К концу февраля в Орле восстановят освещение на Бульваре Победы и в сквере Ермолова

К концу февраля в Орле восстановят освещение на Бульваре Победы и в сквере Ермолова

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20.02.2019

Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Сейчас на Бульваре Победы уже заменили 10 ламп в фонарях уличного освещения. На очереди ещё 30. Также здесь заменён один плафон.

Также глава администрации Орла Александр Муромский поручил решить проблему с неработающими консолями на Тургеневском и Октябрьском мостах. Управление Коммунального Хозяйства направило подрядчику письмо с просьбой исправить ситуацию.

Теги:ОрёлОрловская область

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