К Дню Победы в Орле благоустроят братское кладбище жертв фашизма
27.02.2019
Оно находится на участке между Октябрьской и Красноармейской улицами. На кладбище похоронены около 5 тысяч человек, погибших от рук фашистов в годы оккупации Орла.
Как стало известно на оперативном совещании в городской администрации, на кладбище планируется установить урны и лавочки, знаки, запрещающие выгул собак и распитие спиртных напитков, информационный стенд, а также камеры видеонаблюдения. Сейчас городское Управление Коммунальным Хозяйством готовит проект работ.
Благоустройство будет проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Однако пока что орловское братское кладбище жертв фашизма официально не включено в перечень объектов программы.
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