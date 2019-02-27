К Дню Победы в Орле благоустроят братское кладбище жертв фашизма

Оно находится на участке между Октябрьской и Красноармейской улицами. На кладбище похоронены около 5 тысяч человек, погибших от рук фашистов в годы оккупации Орла.

Как стало известно на оперативном совещании в городской администрации, на кладбище планируется установить урны и лавочки, знаки, запрещающие выгул собак и распитие спиртных напитков, информационный стенд, а также камеры видеонаблюдения. Сейчас городское Управление Коммунальным Хозяйством готовит проект работ.

Благоустройство будет проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Однако пока что орловское братское кладбище жертв фашизма официально не включено в перечень объектов программы.