Около тысячи пчелиных семей погибли в Орловской области за несколько дней
26.06.2019
Это произошло в Залегощенском районе. Убытки местных пчеловодов оцениваются в миллионы рублей.
Хозяева погибших пчёл подозревают, что причиной ЧП стал препарат для уничтожения вредных насекомых, которым обработали местные поля.
Подробности — в сегодняшнем репортаже телеканала «Первый областной».
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