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Орел26.06.2019 Среда 16:54
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Около тысячи пчелиных семей погибли в Орловской области за несколько дней

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26.06.2019

Это произошло в Залегощенском районе. Убытки местных пчеловодов оцениваются в миллионы рублей.

Хозяева погибших пчёл подозревают, что причиной ЧП стал препарат для уничтожения вредных насекомых, которым обработали местные поля.

Подробности — в сегодняшнем репортаже телеканала «Первый областной».

Теги:ОрёлОрловская область

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