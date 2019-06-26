Около тысячи пчелиных семей погибли в Орловской области за несколько дней

Это произошло в Залегощенском районе. Убытки местных пчеловодов оцениваются в миллионы рублей.

Хозяева погибших пчёл подозревают, что причиной ЧП стал препарат для уничтожения вредных насекомых, которым обработали местные поля.

Подробности — в сегодняшнем репортаже телеканала «Первый областной».