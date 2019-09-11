Известный орловский чиновник пытается возглавить «Спасское-Лутовиново»
11.09.2019
В конкурсе концепций развития тургеневского музея-заповедника примет участие Сергей Ступин. Многим орловчанам он известен как экс-мэр областной столицы. Впоследствии Ступин перешёл в областное правительство на должность зампреда по социальной политике, а затем работал помощником члена Совета Федерации Василия Иконникова.
Как сообщают «Орловские новости», также в конкурсе примет участие действующий директор музея Елена Левина. По итогам мероприятия, которое состоится уже 13 сентября, будет избран новый глава «Спасского».
Конкурс концепций развития проводится в плановом порядке, так как срок действия контракта, заключённого с Левиной, подходит к концу.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57151
Другие новости раздела
11.09.2019
В Орле «предъявили» парк и бульвар
$ USD65.4321(-0.01)12.09
€ EUR72.224(-0.08)12.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?