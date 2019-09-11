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Орел11.09.2019 Среда 16:14
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Известный орловский чиновник пытается возглавить «Спасское-Лутовиново»

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11.09.2019

В конкурсе концепций развития тургеневского музея-заповедника примет участие Сергей Ступин. Многим орловчанам он известен как экс-мэр областной столицы. Впоследствии Ступин перешёл в областное правительство на должность зампреда по социальной политике, а затем работал помощником члена Совета Федерации Василия Иконникова.

Как сообщают «Орловские новости», также в конкурсе примет участие действующий директор музея Елена Левина. По итогам мероприятия, которое состоится уже 13 сентября, будет избран новый глава «Спасского».

Конкурс концепций развития проводится в плановом порядке, так как срок действия контракта, заключённого с Левиной, подходит к концу.

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