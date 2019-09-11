Известного в Орле «русофила» задержали по подозрению в шпионаже

Это болгарин Николай Малинов — лидер болгарского Национального движения «Русофилы». Малинов неоднократно приезжал в Орёл, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых русско-турецкой войне. Также общественники из «Русофилов» принимали участие и в других культурных акциях, проходивших в нашем городе.

Малинова задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. На данный момент он отпущен на свободу под подписку о невыезде и залог в 50 тысяч левов (около 28 тысяч долларов). Болгарская прокуратура подозревает его в незаконном сборе сведений о внешней политике этой страны.

Движение «Русофилы» позиционирует себя как аполитичное формирование, чьей главной целью является сближение России и Болгарии, в первую очередь, на почве культурного обмена.

Коллеги Малинова считают, что его задержание является частью негласной «антироссийской» кампании, начавшейся в этой стране.