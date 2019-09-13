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Орел13.09.2019 Пятница 14:07
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  3. Износ котлов на орловском заводе достиг 100%

Износ котлов на орловском заводе достиг 100%

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13.09.2019

В 2020 году из казны Орловской области будут выделены 20 миллионов на поддержку ГУП «Ветсанутильзавод Орловский». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В дальнейшие годы выделение средств продолжится. В общей сложности, для его полной модернизации необходимо от 60 до 80 миллионов рублей.

В частности, заводу требуется полная замена котлов, изношенных на 100%.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей КлычковОрловский ветсанутильзавод

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