Износ котлов на орловском заводе достиг 100%

В 2020 году из казны Орловской области будут выделены 20 миллионов на поддержку ГУП «Ветсанутильзавод Орловский». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В дальнейшие годы выделение средств продолжится. В общей сложности, для его полной модернизации необходимо от 60 до 80 миллионов рублей.

В частности, заводу требуется полная замена котлов, изношенных на 100%.