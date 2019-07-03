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Орел03.07.2019 Среда 14:35
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  3. Износ котлов на «Орловском ветсанутильзаводе» составляет 100%

Износ котлов на «Орловском ветсанутильзаводе» составляет 100%

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03.07.2019

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Чтобы модернизировать ГУП, потребуется от 60 до 80 миллионов рублей. Один из вариантов решения этой проблемы — выпуск акций предприятия или изменение его статуса с ГУПа на ООО. При этом акции (или доли) завода на 50,1% останутся в собственности Орловской области.

В минувшем году на предприятии впервые установили очистные сооружения и, после пятнадцатилетнего перерыва, привели в рабочее состояние канализацию. В 2019 правительство Орловской области заплатило кредиторскую задолженность завода, что сделало ГУП платёжеспособным. Также здесь установили оборудование для борьбы с технологическими выбросами, которые становились причиной неприятных запахов в окрестностях.

Теги:ОрёлОрловская область

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