Износ котлов на «Орловском ветсанутильзаводе» составляет 100%

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Чтобы модернизировать ГУП, потребуется от 60 до 80 миллионов рублей. Один из вариантов решения этой проблемы — выпуск акций предприятия или изменение его статуса с ГУПа на ООО. При этом акции (или доли) завода на 50,1% останутся в собственности Орловской области.

В минувшем году на предприятии впервые установили очистные сооружения и, после пятнадцатилетнего перерыва, привели в рабочее состояние канализацию. В 2019 правительство Орловской области заплатило кредиторскую задолженность завода, что сделало ГУП платёжеспособным. Также здесь установили оборудование для борьбы с технологическими выбросами, которые становились причиной неприятных запахов в окрестностях.