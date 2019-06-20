Избирком Орловской области зарегистрировал первого кандидата в депутаты Госдумы

Это пенсионерка Марина Прокофьева. Она идёт на выборы как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу № 145.

Выборы состоятся 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после кончины Николая Ковалёва, представлявшего наш регион в нескольких последних созывах.

До 12 июля в избирком должны предоставить документы для выдвижения кандидаты-самовыдвиженцы, до 23 июля — кандидаты от политических партий.