Избирком Орловской области «раскрыл все карты» по предстоящим выборам

В Единый день голосования 8 сентября в нашем регионе состоятся 40 избирательных кампаний.

Кроме выборов депутата Государственной думы, на территории 15 муниципальных районов и одного городского округа пройдут 39 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (по их итогам планируется заместить 48 депутатских мандатов представительных органов муниципальных образований). Об этом сообщили в областной Избирательной комиссии.