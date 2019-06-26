Избирком Орловской области «раскрыл все карты» по предстоящим выборам
26.06.2019
В Единый день голосования 8 сентября в нашем регионе состоятся 40 избирательных кампаний.
Кроме выборов депутата Государственной думы, на территории 15 муниципальных районов и одного городского округа пройдут 39 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (по их итогам планируется заместить 48 депутатских мандатов представительных органов муниципальных образований). Об этом сообщили в областной Избирательной комиссии.
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