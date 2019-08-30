Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.08.2019 Пятница 17:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Из-за инцидента в Болховском доме-интернате уволены трое человек

Из-за инцидента в Болховском доме-интернате уволены трое человек

Версия для печати

30.08.2019

Областная власть отреагировала «делом» на инцидент в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Трое палатных санитарок учреждения уволены. Старшая медицинская сестра получила строгий выговор. Также выговор объявлен и директору дома-интерната (с формулировкой «за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей»).

Кроме того, фельдшеру и медицинским сёстрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.

Областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости проведёт комплексную проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также проверки пройдут и в других подобных учреждениях области.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

На этой неделе в интернете был опубликован видеоролик, снятый в Болховском доме-интернате. На записи видно, как полураздетый пациент учреждения лежит на полу, а сотрудники интерната ходят по палате, не обращая на инвалида никакого внимания. Подробный репортаж на эту тему снял телеканал «Первый областной».

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковинтернатпрестарелыеинвалидыБолхов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56943

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.08.2019

Ветеринарную службу Орловской области ждут финансовые вливания

30.08.2019

В Орловской области коррупцию рассмотрят «под микроскопом»

30.08.2019

Орловчане рассказали о своём отношении к среднему размеру пенсии в регионе

4
30.08.2019

В Орловской области легковушка врезалась в автобус, а ещё один автобус — в грузовик

5
30.08.2019

«Орловский энергосбыт» будет взыскивать долги без помощи приставов

$ USD66.4897(-0.26)31.08
€ EUR73.3847(-0.57)31.08

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online