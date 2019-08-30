Из-за инцидента в Болховском доме-интернате уволены трое человек

Областная власть отреагировала «делом» на инцидент в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Трое палатных санитарок учреждения уволены. Старшая медицинская сестра получила строгий выговор. Также выговор объявлен и директору дома-интерната (с формулировкой «за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей»).

Кроме того, фельдшеру и медицинским сёстрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала.

Областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости проведёт комплексную проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также проверки пройдут и в других подобных учреждениях области.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

На этой неделе в интернете был опубликован видеоролик, снятый в Болховском доме-интернате. На записи видно, как полураздетый пациент учреждения лежит на полу, а сотрудники интерната ходят по палате, не обращая на инвалида никакого внимания. Подробный репортаж на эту тему снял телеканал «Первый областной».