Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле
19.02.2019
Областной центр получит 4,8 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.
Как уточняют «Орловские новости», к первой декаде марта будет определён подрядчик, который займётся данной работой. После этого отлов бродячих собак в Орле возобновится.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52952
Другие новости раздела
19.02.2019
Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?