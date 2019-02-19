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  3. Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

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19.02.2019

Областной центр получит 4,8 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Как уточняют «Орловские новости», к первой декаде марта будет определён подрядчик, который займётся данной работой. После этого отлов бродячих собак в Орле возобновится.

Теги:ОрёлОрловская область

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