Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

Областной центр получит 4,8 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Как уточняют «Орловские новости», к первой декаде марта будет определён подрядчик, который займётся данной работой. После этого отлов бродячих собак в Орле возобновится.