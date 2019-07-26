История с балками для моста «Дружбы» в Орле получила неожиданное продолжение

Новые балки оказались с дефектом, а старые находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

СМИ информирует, что монтаж новых балок по причине их дефективности запрещён до выяснения всех деталей данной проблемы и вариантов её устранения. По этому поводу выдано официальное предписание.

Ещё одно предписание касается демонтированных старых балок моста. Оно запрещает их разрушение. Подрядчик уже приступил к этой работе, но теперь будет вынужден остановиться или повременить.

Вопрос о замене балок пролётных строений моста «Дружбы» со старых на новые в данном случае является одним из ключевых. Чтобы проделать эту работу, подрядчику (ООО «РГС») понадобился специальный консольно-шлюзовый кран, который в разобранном виде везли из Китая в Орёл около месяца, а затем собирали на месте около двух недель.