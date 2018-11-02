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Орел02.11.2018 Пятница 18:15
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  3. Исполняющая обязанности главного врача центра медицинской помощи имени Круглой прокомментировала информацию о забастовке анестизеологов

Исполняющая обязанности главного врача центра медицинской помощи имени Круглой прокомментировала информацию о забастовке анестизеологов

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02.11.2018

Людмила Крылова рассказала, что сейчас в учреждении проводится служебная проверка в отношении одного сотрудника. По её словам, предполагается, что по его вине работа детской анестизиологической службы могла быть парализована, но только один день, 1-го ноября. По результатам проверки в отношении сотрудника будет принято решение о дисциплинарном наказании.

Что касается заработной платы, то, по словам Крыловой, в центре имени Круглой она выплачивается вовремя и в полном объёме.

Теги:ОрёлОрловская областьмедицина

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