Исполняющая обязанности главного врача центра медицинской помощи имени Круглой прокомментировала информацию о забастовке анестизеологов

Людмила Крылова рассказала, что сейчас в учреждении проводится служебная проверка в отношении одного сотрудника. По её словам, предполагается, что по его вине работа детской анестизиологической службы могла быть парализована, но только один день, 1-го ноября. По результатам проверки в отношении сотрудника будет принято решение о дисциплинарном наказании.

Что касается заработной платы, то, по словам Крыловой, в центре имени Круглой она выплачивается вовремя и в полном объёме.