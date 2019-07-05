Ипотека «со скидкой» в Орловской области будет начинаться от 6,7% годовых

ПАО «Орёлстрой» и «Сбербанк» заключили совместное соглашение и приняли участие в региональной госпрограмме по субсидированию ставки ипотечных кредитов.

Программа, рассчитанная до 2024 года, разработана в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» правительством Орловской области. Её суть в том, что государство, застройщик и банк равномерно берут на себя часть бремени кредитора, в итоге снижая проценты по ипотечному кредиту.

Ставка по такой ипотеке составит от 6,7% до 8% годовых, а время погашения кредита — до семи лет. Однако претендовать на неё смогут далеко не все. Планируется, что в этом году участниками программы станут около 100 человек. Ранее правительство Орловской области выпустило в связи с этим специальное постановление.