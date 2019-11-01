Инвестиционное послание орловского губернатора назвали важным политическим документом

Андрей Клычков огласит послание 6 ноября. Телеканал «Первый областной» будет транслировать обращение в прямом эфире.

О своих ожиданиях рассказал доктор политических наук, профессор Константин Старостенко.

По его словам, за прошедший год регион смог добиться положительной динамики развития. Орловская область активно включилась в федеральные программы и проекты. К плюсам управленческой деятельности губернатора в 2019 году Константин Старостенко относит создание территории опережающего развития во Мценске, Особой экономической зоны промышленно-производственного типа во Мценском районе, участие в федеральной программе «Земский учитель» и успешную реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Инвестиционное послание Губернатора на 2020 год, которое состоится 6 ноября — это важный политический документ, имеющий стратегическое значение для развития нашего региона. Думаю, что в докладе Андрея Клычкова прозвучит детализированный анализ приоритетных направлений деятельности, которые были озвучены в послании 2018 года. Мне как политологу-преподавателю интересно услышать информацию о развитии экономики региона, внедрении инновационных технологий в производство, его интеграцию с образованием и наукой. Также очень хочется, чтобы в выступлении нашел отражение вопрос о взаимодействии региональной власти с институтами гражданского общества», — отметил Старостенко.

Также политолог рассказал, что, по его мнению, выделяя основные приоритетные направления развития Орловской области на 2020 год, губернатор будет вновь опираться на указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».