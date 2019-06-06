Инвестиции в основной капитал в Орловской области подросли на 12,6%
06.06.2019
В первом квартале этого года, по предварительным данным Орелстата, организациями и предприятиями всех форм собственности в регионе использовано 7 млрд. 100 млн. рублей. Это в сопоставимых ценах на 12,6% больше, чем было в первом квартале годом ранее.
Из общей суммы инвестиций в основной капитал почти 3 млрд. рублей вложено в покупку машин, оборудования, в том числе информационного, компьютерного и телекоммуникационного.
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