Инвестиции в основной капитал в Орловской области подросли на 12,6%

Такую информацию публикует «Вечерний Орёл». В первом квартале этого года, по предварительным данным Орелстата, организациями и предприятиями всех форм собственности в регионе использовано 7 млрд. 100 млн. рублей. Это в сопоставимых ценах на 12,6% больше, чем было в первом квартале годом ранее.

Из общей суммы инвестиций в основной капитал почти 3 млрд. рублей вложено в покупку машин, оборудования, в том числе информационного, компьютерного и телекоммуникационного.