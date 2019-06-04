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Орел04.06.2019 Вторник 10:54
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  3. Инвестиции в основной капитал в Орловской области подросли на 12,6%

Инвестиции в основной капитал в Орловской области подросли на 12,6%

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04.06.2019

Такую информацию публикует «Вечерний Орёл». В первом квартале этого года, по предварительным данным Орелстата, организациями и предприятиями всех форм собственности в регионе использовано 7 млрд. 100 млн. рублей. Это в сопоставимых ценах на 12,6% больше, чем было в первом квартале годом ранее.

Из общей суммы инвестиций в основной капитал почти 3 млрд. рублей вложено в покупку машин, оборудования, в том числе информационного, компьютерного и телекоммуникационного.

Теги:ОрёлОрловская Областьинвестиции

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