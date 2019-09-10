Интернет помогает наказывать орловских водителей-неадекватов
10.09.2019
О неадекватном поведении водителей автобусов, обслуживающих маршруты № 20 и № 34, главе администрации города Александру Муромскому сообщили граждане в социальных сетях.
После этого ответственные городские чиновники провели встречу с перевозчиком, который выполняет данные работы, и обсудили с ним эту проблему. Об этом стало известно на сегодняшней «оперативке» в мэрии.
Также сообщается, что в отношении некоторых орловских компаний-перевозчиков по тем же причинам направлены обращения в прокуратуру.
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