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Орел10.09.2019 Вторник 12:44
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Интернет помогает наказывать орловских водителей-неадекватов

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10.09.2019

О неадекватном поведении водителей автобусов, обслуживающих маршруты № 20 и № 34, главе администрации города Александру Муромскому сообщили граждане в социальных сетях.

После этого ответственные городские чиновники провели встречу с перевозчиком, который выполняет данные работы, и обсудили с ним эту проблему. Об этом стало известно на сегодняшней «оперативке» в мэрии.

Также сообщается, что в отношении некоторых орловских компаний-перевозчиков по тем же причинам направлены обращения в прокуратуру.

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