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Орел22.11.2019 Пятница 15:01
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  3. Интернет-голосование за орловские территории завершилось скандалом

Интернет-голосование за орловские территории завершилось скандалом

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22.11.2019

Организаторы выявили накрутку голосов. Об этом сообщает администрация Орла.

В итоге было принято решение вынести на следующий этап голосования все 19 объектов. Дату «выборов» определят отдельно.

Как выяснилось, в ходе второго этапа открытого интернет-голосования, проходившего на сайте мэрии, территории, которые не поднимались выше 5 места на протяжении нескольких недель, внезапно оказались на вершине списка.

По результатам всех этапов голосования будут определены городские территории, которые благоустроят в рамках профильной программы уже в 2020 году.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58584

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