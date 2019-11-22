Интернет-голосование за орловские территории завершилось скандалом

Организаторы выявили накрутку голосов. Об этом сообщает администрация Орла.

В итоге было принято решение вынести на следующий этап голосования все 19 объектов. Дату «выборов» определят отдельно.

Как выяснилось, в ходе второго этапа открытого интернет-голосования, проходившего на сайте мэрии, территории, которые не поднимались выше 5 места на протяжении нескольких недель, внезапно оказались на вершине списка.

По результатам всех этапов голосования будут определены городские территории, которые благоустроят в рамках профильной программы уже в 2020 году.