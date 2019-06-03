Институт региональных проблем представил первый рейтинг криминогенности регионов

Его задача — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах. Исследование подготовлено на основе данных за февраль. Рейтинг формируется на основе статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. Орловская область заняла 6 место с конца, таким образом, регион относится к благополучным. Отмечается, что низкие показатели преступности и очень низкие индикаторы экономической преступности и страховых мошенничеств при долговременном нисходящем тренде сочетаются с доходами населения несколько ниже средних. Показатели по задолженности предприятий по зарплате работникам и предприятий и граждан — по налогам и сборам также низкие, как и уровень кредитной нагрузки на домохозяйства. Институт планирует сделать рейтинг ежемесячным.