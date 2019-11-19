Институт региональных проблем подготовил очередной рейтинг криминогенности регионов. Его задача — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией. При распределении мест учитывались доходы населения того или иного региона, объем долгов по кредитам у физлиц, количество преступлений, индекс цен, уровень бедности и так далее.

Самым криминогенным субъектом РФ признана Северная Осетия. Орловская область оказалась в пятёрке наиболее благополучных.



