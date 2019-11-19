Институт региональных проблем подготовил очередной рейтинг криминогенности регионов
19.11.2019
Институт региональных проблем подготовил очередной рейтинг криминогенности регионов. Его задача — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией. При распределении мест учитывались доходы населения того или иного региона, объем долгов по кредитам у физлиц, количество преступлений, индекс цен, уровень бедности и так далее.
Самым криминогенным субъектом РФ признана Северная Осетия. Орловская область оказалась в пятёрке наиболее благополучных.
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