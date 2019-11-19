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Орел19.11.2019 Вторник 10:53
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  3. Орловщина в пятёрке рейтинга благополучных по криминогенности регионов

Институт региональных проблем подготовил очередной рейтинг криминогенности регионов

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19.11.2019

Институт региональных проблем подготовил очередной рейтинг криминогенности регионов. Его задача — изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией. При распределении мест учитывались доходы населения того или иного региона, объем долгов по кредитам у физлиц, количество преступлений, индекс цен, уровень бедности и так далее.

Самым криминогенным субъектом РФ признана Северная Осетия. Орловская область оказалась в пятёрке наиболее благополучных.

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