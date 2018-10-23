Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.10.2018 Вторник 15:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл конференцию «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение»

Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл конференцию «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение»

Версия для печати

23.10.2018

Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл третью международную конференцию под названием «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение».

В её работе приняли участие ученые из различных городов России, а также из Австралии, Вьетнама, Испании, Чехии, Украины и Белоруссии.

Главными темами стали текущие проблемы языка и культуры.

В рамках конференции состоялись мастер-классы профессоров Университета Наварры и Государственного института русского языка имени Пушкина.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50052

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.10.2018

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

23.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал сделать итоговую аттестацию выпускников будущего года максимально прозрачной

23.10.2018

По всем проблемным объектам долевого строительства в Орловской области возбуждены и расследуются уголовные дела

23.10.2018

В Орловской области термин «староста» заменят термином «старший по сельскому населенному пункту»

23.10.2018

Заключённые подготовили выставку к юбилею Тургенева

$ USD65.310124.10
€ EUR74.8584(-0.51)24.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online