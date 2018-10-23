Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл конференцию «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение»

Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл третью международную конференцию под названием «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение».

В её работе приняли участие ученые из различных городов России, а также из Австралии, Вьетнама, Испании, Чехии, Украины и Белоруссии.

Главными темами стали текущие проблемы языка и культуры.

В рамках конференции состоялись мастер-классы профессоров Университета Наварры и Государственного института русского языка имени Пушкина.