Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл конференцию «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение»
23.10.2018
Институт иностранных языков ОГУ имени Тургенева провёл третью международную конференцию под названием «Язык. Культура. Коммуникация: изучение и обучение».
В её работе приняли участие ученые из различных городов России, а также из Австралии, Вьетнама, Испании, Чехии, Украины и Белоруссии.
Главными темами стали текущие проблемы языка и культуры.
В рамках конференции состоялись мастер-классы профессоров Университета Наварры и Государственного института русского языка имени Пушкина.
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