Иностранные студенты поплатились за неофициальное трудоустройство
16.10.2019
Заводской районный суд Орла оштрафовал двух иностранных студентов из Туркменистана.
Молодые люди, обучаясь в Орловском государственном университете экономики и торговли, устроились на работу к индивидуальному предпринимателю. Один трудился в качестве парикмахера, другой — в качестве мастера маникюра. Однако оформлять патент или разрешение на работу иностранцы не стали.
Подсудимые признали свою вину и попросили не выдворять их из страны. В итоге студентов наказали только административными штрафами.
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