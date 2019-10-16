Иностранные студенты поплатились за неофициальное трудоустройство

Заводской районный суд Орла оштрафовал двух иностранных студентов из Туркменистана.

Молодые люди, обучаясь в Орловском государственном университете экономики и торговли, устроились на работу к индивидуальному предпринимателю. Один трудился в качестве парикмахера, другой — в качестве мастера маникюра. Однако оформлять патент или разрешение на работу иностранцы не стали.

Подсудимые признали свою вину и попросили не выдворять их из страны. В итоге студентов наказали только административными штрафами.