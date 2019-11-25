Иностранец подозревается в совершении кражи на орловском вокзале
25.11.2019
Сотрудники орловской транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина Украины по статье «кража». Подозреваемый задержан.
Как сообщает пресс-служба линейного отдела МВД РФ на станции Орёл, в дежурную часть, расположенную на орловском вокзале, обратился 23-летний молодой человек. Он сообщил, что оставил в здании вокзала на подоконнике своё портмоне с документами и деньгами. Имущество исчезло.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него похищенные вещи.
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