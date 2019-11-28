Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2019 Четверг 12:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Иностранца из Мценска приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Иностранца из Мценска приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Версия для печати

28.11.2019

Мужчину признали виновным в одном убийстве и двух избиениях. Дело рассматривал суд присяжных, который не оправдал подсудимого ни по одному из вменённых эпизодов.

Также с иностранного гражданина взыскали полмиллиона рублей в пользу одного из потерпевших.

Наиболее серьёзный эпизод произошёл в середине этого года. На территории своего домовладения иностранец нанёс знакомому не менее пяти ударов острым рубящим предметом. Потерпевший скончался на месте.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58694

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2019

Роскомнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверии «чёрной пятницы»

28.11.2019

Ответственность за ипотечный кредит супругам придётся нести вместе

28.11.2019

Орловчанину дали 12 лет за убийство в подъезде

28.11.2019

75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу

28.11.2019

Орловского мотоциклиста осудили на пять лет

$ USD63.9722(-0.05)28.11
€ EUR70.4398(-0.08)28.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online