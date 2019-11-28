Иностранца из Мценска приговорили к 17 годам колонии строгого режима
28.11.2019
Мужчину признали виновным в одном убийстве и двух избиениях. Дело рассматривал суд присяжных, который не оправдал подсудимого ни по одному из вменённых эпизодов.
Также с иностранного гражданина взыскали полмиллиона рублей в пользу одного из потерпевших.
Наиболее серьёзный эпизод произошёл в середине этого года. На территории своего домовладения иностранец нанёс знакомому не менее пяти ударов острым рубящим предметом. Потерпевший скончался на месте.
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