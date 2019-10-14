Иномарка врезалась в дерево в Орле
14.10.2019
Авария случилась 12 октября в 17:10 на улице Игнатова у дома 35. Водитель (мужчина 1987 года рождения), следуя со стороны улицы Матвеева, допустил наезд на дерево.
ДТП оказалось серьёзным. Телесные повреждения получил не только водитель, но и его пассажирка (1989 года рождения). Пострадавших с места аварии доставили в медицинское учреждение.
Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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