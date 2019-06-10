Иномарка в Орле насмерть сбила пешехода
10.06.2019
Авария произошла ночью в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
В два часа ночи 19-летний водитель машины «Фольксваген Поло» ехал по улице Васильевской. В районе дома № 110 он сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.
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