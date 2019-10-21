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Иномарка сбила женщину насмерть на орловской дороге

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21.10.2019

В ДТП погибла женщина 1979 года рождения.

Авария случилась 19 октября в 19:45 на трассе «Крым» на 349 километре. Женщина переходила проезжую часть. В этот момент на неё совершил наезд автомобиль «Шевроле-Лачетти» под управлением водителя 1993 года рождения. Машина ехала со стороны Орла в сторону Москвы.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ещё до приезда «Скорой». По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

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