Иномарка сбила пенсионерку в Орле

ДТП случилось на улице Матросова 9 октября в 16:25.

Водитель Volkswagen (1989 года рождения) допустил наезд на пешехода (женщину 1959 года рождения), которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшую доставили в больницу на «Скорой помощи». Врачи оказали ей разовую помощь. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.