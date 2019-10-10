Иномарка сбила пенсионерку в Орле
10.10.2019
ДТП случилось на улице Матросова 9 октября в 16:25.
Водитель Volkswagen (1989 года рождения) допустил наезд на пешехода (женщину 1959 года рождения), которая шла по краю проезжей части.
Пострадавшую доставили в больницу на «Скорой помощи». Врачи оказали ей разовую помощь. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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