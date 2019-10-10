Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.10.2019 Четверг 12:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Иномарка сбила пенсионерку в Орле

Иномарка сбила пенсионерку в Орле

Версия для печати

10.10.2019

ДТП случилось на улице Матросова 9 октября в 16:25.

Водитель Volkswagen (1989 года рождения) допустил наезд на пешехода (женщину 1959 года рождения), которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшую доставили в больницу на «Скорой помощи». Врачи оказали ей разовую помощь. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57708

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.10.2019

На Красной площади съели 2 тонны орловских яблок

10.10.2019

Орловская область разбогатела

10.10.2019

В Орловской области произошло ДТП на производстве

10.10.2019

Госдолг Орловской области «заморозился»

10.10.2019

В Орле исчезли сомнительные вывески

$ USD65.0976(+0.23)10.10
€ EUR71.4511(+0.21)10.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online