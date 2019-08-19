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  3. Иномарка и орловчанка «не разошлись» на межрегиональной трассе

Иномарка и орловчанка «не разошлись» на межрегиональной трассе

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19.08.2019

ДТП случилось на трассе «Орёл — Брянск» на 33 километре (в Урицком районе) 17 августа в 21:50. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Известно, что Hyundai, двигавшийся со стороны Орла в сторону Брянска, сбил 40-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы и оказалась в больнице.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПГИБДДавария

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