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Орел10.10.2019 Четверг 14:10
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Информация об объединении Орла и Орловского района не подтвердилась

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10.10.2019

Об отсутствии таких решений «Орловским новостям» сообщил советник губернатора Орловской области по взаимодействию со СМИ Сергей Лежнев.

Также глава Орловского района Юрий Парахин заявил порталу, что не имеет отношения к подобным инициативам. Он указал, что решение об объединении может принять только губернатор, при этом Андрей Клычков не обсуждал с ним такие планы.

В то же время районный глава подтвердил, что возможность такой реформы, действительно, часто обсуждается в органах власти, так как областному центру «не хватает территорий».

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