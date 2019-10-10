Информация об объединении Орла и Орловского района не подтвердилась

Об отсутствии таких решений «Орловским новостям» сообщил советник губернатора Орловской области по взаимодействию со СМИ Сергей Лежнев.

Также глава Орловского района Юрий Парахин заявил порталу, что не имеет отношения к подобным инициативам. Он указал, что решение об объединении может принять только губернатор, при этом Андрей Клычков не обсуждал с ним такие планы.

В то же время районный глава подтвердил, что возможность такой реформы, действительно, часто обсуждается в органах власти, так как областному центру «не хватает территорий».