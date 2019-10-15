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Орел15.10.2019 Вторник 14:12
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  3. Инфляция в Орловской области составила 2,3%

Инфляция в Орловской области составила 2,3%

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15.10.2019

Таковы официальные итоги за первые три квартала текущего года. О них сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).

Из продуктов подорожали: пшено (в 1,4 раза), перловая и манная крупа, шлифованный рис, гречка (от 12,3% до 24,8%), хлеб и булочные изделия из пшеничной крупы (на 13%), а также мороженая рыба, натуральный растворимый кофе, сливочное масло и солёная сельдь.

В то же время подешевели сахар-песок и куриные яйца (в 1,2 раза), майонез, говяжья печень, икра лососевых рыб отечественного производства.

Орёлстат фиксирует повышение цен на лимоны, яблоки и груши, одновременно — снижение стоимости огурцов и помидоров.

Из непродовольственных товаров повысились в цене: спички, хозяйственное мыло, ежедневные газеты, а также табачные изделия. Кроме того, отмечается рост цен на некоторые медицинские препараты и изделия (амоксициллин, корвалол, линекс, йод, троксерутин, лоратадин).

В то же время статистики сообщают о снижении стоимости газового моторного топлива, велосипедов для дошкольников и взрослых, телефонных аппаратов сотовой связи в комплекте, флеш-накопителей USB и электрочайников.

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