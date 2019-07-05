Имущество орловского завода-банкрота снова «пустят с молотка»
05.07.2019
Конкурсный управляющий ЗАО «ОРЛЭКС» опять выставляет на торги два земельных участка — собственность завода, объявленного банкротом в 2011 году. Аукцион состоится 13 августа. Заявки на участие принимаются до 7 августа. Об этом информирует «Вечерний Орёл».
Участки площадью 1974 и 4674 квадратных метра находятся на территории завода в центре Советского района Орла. Начальная стоимость лотов составляет 1 миллион 776 тысяч 600 рублей и 4 миллиона 627 тысяч 260 рублей.
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