Имущество орловского завода-банкрота снова «пустят с молотка»

Конкурсный управляющий ЗАО «ОРЛЭКС» опять выставляет на торги два земельных участка — собственность завода, объявленного банкротом в 2011 году. Аукцион состоится 13 августа. Заявки на участие принимаются до 7 августа. Об этом информирует «Вечерний Орёл».

Участки площадью 1974 и 4674 квадратных метра находятся на территории завода в центре Советского района Орла. Начальная стоимость лотов составляет 1 миллион 776 тысяч 600 рублей и 4 миллиона 627 тысяч 260 рублей.