Имущество АИЖК Орловской области «оценили по достоинству»
03.10.2019
Два многоквартирных дома, которые агентство начало строить в Орле, а также земельные участки, на которых они расположены, специалисты оценили в 160 миллионов. Такие данные содержатся в официальном отчёте оценки рыночной стоимости имущества АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области».
Здания расположены на улице Панчука, 85, и на улице Зелёный берег, 19, корпус 2. Оба на настоящий момент построены менее чем наполовину.
АИЖК признано банкротом в апреле текущего года. В настоящий момент в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.
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