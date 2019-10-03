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Орел03.10.2019 Четверг 13:21
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  3. Имущество АИЖК Орловской области «оценили по достоинству»

Имущество АИЖК Орловской области «оценили по достоинству»

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03.10.2019

Два многоквартирных дома, которые агентство начало строить в Орле, а также земельные участки, на которых они расположены, специалисты оценили в 160 миллионов. Такие данные содержатся в официальном отчёте оценки рыночной стоимости имущества АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области».

Здания расположены на улице Панчука, 85, и на улице Зелёный берег, 19, корпус 2. Оба на настоящий момент построены менее чем наполовину.

АИЖК признано банкротом в апреле текущего года. В настоящий момент в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

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