Игры с оружием привели юного орловчанина в операционную

10-летний мальчик получил ранение в результате выстрела из пневматического ружья. Инцидент произошёл в Верховском районе. Об этом сообщает «Орловский меридиан».

Как сообщает СМИ, ребёнок приехал из Орла в гости к дедушке. Мальчик играл с друзьями на улице. При пока неизвестных обстоятельствах дети завладели ружьём. После этого произошёл несчастный случай.

Пострадавшего мальчика оперативно госпитализировали сначала в Верховскую ЦРБ, а потом в областной центр в Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям имени Круглой. Пуля попала под ребро. Ребёнку сделали две операции. Сейчас он находится под медицинским наблюдением.

Полиция проводит проверку и устанавливает все подробности этого происшествия.