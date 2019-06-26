«Хор Турецкого» снова споёт в Орле

Концерт состоится 11 июля в 18:30 на площади Ленина. Мероприятие пройдёт в рамках Дней Москвы в Орловской области.

Возрастных ограничений для зрителей не предусмотрено.

В состав хора под управлением народного артиста России Михаила Турецкого входят 10 вокалистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. При этом коллектив не имеет репертуарных границ.