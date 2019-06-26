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«Хор Турецкого» снова споёт в Орле

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26.06.2019

Концерт состоится 11 июля в 18:30 на площади Ленина. Мероприятие пройдёт в рамках Дней Москвы в Орловской области.

Возрастных ограничений для зрителей не предусмотрено.

В состав хора под управлением народного артиста России Михаила Турецкого входят 10 вокалистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. При этом коллектив не имеет репертуарных границ.

Теги:ОрёлОрловская область

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