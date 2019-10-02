Honda и Mazda не поделили Кромское шоссе в Орле

ДТП случилось 1 октября в 10:40 на Кромском шоссе (рядом с железнодорожным мостом). Водитель Mazda CX-5 (мужчина 1998 года рождения), двигаясь в сторону центра, при повороте налево на Автогрейдерную улицу не уступил дорогу автомобилю Honda Jazz, ехавшему прямо во встречном направлении.

После ДТП водитель Honda (женщина 1973 года рождения) обратилась за медпомощью и оказалась в больнице. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области