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  3. Honda и Mazda не поделили Кромское шоссе в Орле

Honda и Mazda не поделили Кромское шоссе в Орле

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02.10.2019

ДТП случилось 1 октября в 10:40 на Кромском шоссе (рядом с железнодорожным мостом). Водитель Mazda CX-5 (мужчина 1998 года рождения), двигаясь в сторону центра, при повороте налево на Автогрейдерную улицу не уступил дорогу автомобилю Honda Jazz, ехавшему прямо во встречном направлении.

После ДТП водитель Honda (женщина 1973 года рождения) обратилась за медпомощью и оказалась в больнице. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожное происшествиеУправление ГИБДД

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