«Губернаторский контроль» провёл выездную проверку

Рабочая группа чиновников и общественников побывала во Мценском районе.

«Контроль» осмотрел мусоросортировочный комплекс ООО «Росресурс» и городской мусорный полигон Мценска (на их работу жаловались местные жители), дворовые территории в райцентре на улицах Болховская, 37, и Машиностроительная, 17, а также сквер Калинникова (эти три объекта благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»). Серьёзных проблем и нарушений не выявлено ни на одном объекте.