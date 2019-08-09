«Губернаторский контроль» провёл выездную проверку
09.08.2019
Рабочая группа чиновников и общественников побывала во Мценском районе.
«Контроль» осмотрел мусоросортировочный комплекс ООО «Росресурс» и городской мусорный полигон Мценска (на их работу жаловались местные жители), дворовые территории в райцентре на улицах Болховская, 37, и Машиностроительная, 17, а также сквер Калинникова (эти три объекта благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»). Серьёзных проблем и нарушений не выявлено ни на одном объекте.
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