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Орел09.08.2019 Пятница 21:08
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«Губернаторский контроль» провёл выездную проверку

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09.08.2019

Рабочая группа чиновников и общественников побывала во Мценском районе.

«Контроль» осмотрел мусоросортировочный комплекс ООО «Росресурс» и городской мусорный полигон Мценска (на их работу жаловались местные жители), дворовые территории в райцентре на улицах Болховская, 37, и Машиностроительная, 17, а также сквер Калинникова (эти три объекта благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»). Серьёзных проблем и нарушений не выявлено ни на одном объекте.

Теги:ОрёлОрловская область

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