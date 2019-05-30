Губернаторский контроль проверил благоустройство дворовых территорий в Орле

Первым пунктом визита стал двор дома № 30 по ул. Пожарной. Здесь работы планируют завершить до 28 июня. Их стоимость 2 млн. 400 тыс. рублей.

Благоустройством занимается ООО «СК Монолит». К выполнению перечня летних работ приступила и управляющая компания «Орелжилэксплуатация». В этом году во дворе дома № 30 запланированы работы по озеленению и ремонту детской площадки, а также покраска газовых труб и ремонт отмостки.

Далее рабочая группа «Губернаторского контроля» посетила дома № 39, 43, 45 и 47 по улице Часовой. Здесь ведется ремонт тротуаров и проезжей части. Срок сдачи работ — июль. Подрядная организация ООО «ГИАТТ» в прошлом году уже выполняла подобные работы на территории 8 дворов в Орле. Вопросов и нареканий к подрядчику не было.

Всего в этом году в городе и области будет благоустроено 166 дворовых и 33 общественных территорий. Еще 7 территорий приведут в порядок в Орле за счет внебюджетных источников.