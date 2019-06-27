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Орел27.06.2019 Четверг 12:36
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«Губернаторский контроль» проинспектировал ещё одну улицу Орла

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27.06.2019

Рабочая группа осмотрела участок на Старомосковской улице. Сейчас здесь ведутся работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.

Специалисты взяли для экспертизы образец асфальта. Предварительно установлено, что слой покрытия (5 сантиметров) соответствует нормативам. Далее в лаборатории проведут детальный анализ пробы. После этого «Губернаторский контроль» сделает окончательные выводы по данному объекту.

Если выяснится, что качество асфальта не соответствует ГОСТу, подрядчик не получит оплату.

Теги:ОрёлОрловская область

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