«Губернаторский контроль» побывал в Сосковском и Урицком районах
18.10.2018
Рабочая группа общественного движения во главе с замруководителя областного департамента строительства Алексеем Васильевым проверила, как в районах идёт ремонт дорог.
Активисты исследовали участки в селе Сосково на улицах Кузнецовой и Ленина, а также дорогу в деревне Сидячая Урицкого района.
Проблемы выявлены только на одном из фрагментов улицы Ленина общей длиной сто метров. Здесь, как установил «Губернаторский контроль», работы выполнены не в полном соответствии с требованиями контракта.
Кроме того, «контролёры» отметили и ошибки, допущенные при проектировании этого объекта. Дано поручение по проработке решения данных вопросов.
Ремонтом занималась подрядная организация «Прима».
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