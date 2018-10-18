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«Губернаторский контроль» побывал в Сосковском и Урицком районах

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18.10.2018

Рабочая группа общественного движения во главе с замруководителя областного департамента строительства Алексеем Васильевым проверила, как в районах идёт ремонт дорог.

Активисты исследовали участки в селе Сосково на улицах Кузнецовой и Ленина, а также дорогу в деревне Сидячая Урицкого района.

Проблемы выявлены только на одном из фрагментов улицы Ленина общей длиной сто метров. Здесь, как установил «Губернаторский контроль», работы выполнены не в полном соответствии с требованиями контракта.

Кроме того, «контролёры» отметили и ошибки, допущенные при проектировании этого объекта. Дано поручение по проработке решения данных вопросов.

Ремонтом занималась подрядная организация «Прима».

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