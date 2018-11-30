«Губернаторский контроль» побывал на проблемной стройплощадке в Орле на перекрёстке Комсомольской и Кромской
30.11.2018
Здесь ремонтируют пересечение трамвайных путей с автомобильными дорогами. Работы выполняет ГУП ОО «Дорожная служба». С ней заключён контракт на обустройство трёх таких объектов. Предприятию заплатят за это 11 с половиной миллионов рублей.
Однако ремонт на перекрёстке Комсомольской и Кромской идёт с опозданием. Как убедились и члены рабочей группы при правительстве области, здесь уже несколько недель не устанавливаются новые резинокордовые плиты. Результатом проволочек станет штраф. Так или иначе, эти работы должны завершиться до конца года.
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