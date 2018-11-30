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Орел30.11.2018 Пятница 11:39
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  3. «Губернаторский контроль» побывал на проблемной стройплощадке в Орле на перекрёстке Комсомольской и Кромской

«Губернаторский контроль» побывал на проблемной стройплощадке в Орле на перекрёстке Комсомольской и Кромской

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30.11.2018

Здесь ремонтируют пересечение трамвайных путей с автомобильными дорогами. Работы выполняет ГУП ОО «Дорожная служба». С ней заключён контракт на обустройство трёх таких объектов. Предприятию заплатят за это 11 с половиной миллионов рублей.

Однако ремонт на перекрёстке Комсомольской и Кромской идёт с опозданием. Как убедились и члены рабочей группы при правительстве области, здесь уже несколько недель не устанавливаются новые резинокордовые плиты. Результатом проволочек станет штраф. Так или иначе, эти работы должны завершиться до конца года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьстроительстводороги

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