«Губернаторский контроль» побывал на проблемной стройплощадке в Орле на перекрёстке Комсомольской и Кромской

Здесь ремонтируют пересечение трамвайных путей с автомобильными дорогами. Работы выполняет ГУП ОО «Дорожная служба». С ней заключён контракт на обустройство трёх таких объектов. Предприятию заплатят за это 11 с половиной миллионов рублей.

Однако ремонт на перекрёстке Комсомольской и Кромской идёт с опозданием. Как убедились и члены рабочей группы при правительстве области, здесь уже несколько недель не устанавливаются новые резинокордовые плиты. Результатом проволочек станет штраф. Так или иначе, эти работы должны завершиться до конца года.